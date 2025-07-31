Курс на падение: аналитики спрогнозировали перспективы украинской экономики — Finance.ua

Курс на падение: аналитики спрогнозировали перспективы украинской экономики Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Курс на падение: аналитики спрогнозировали перспективы украинской экономики

Темпы роста украинской экономики начали постепенно снижаться уже со II квартала прошлого года. В первой половине 2025-го отдельные макроэкономические индикаторы указывают не только на остановку роста, но и на переход к стадии падения. Конечно, это можно объяснить войной и ее многочисленными последствиями.

Об этом говорится в обзоре GMK Center.

Результаты I полугодия

Украинская экономика по ряду ключевых секторов в I полугодии 2025 года показывает четкий спад. Так, показатели реального сектора в январе-апреле вошли в «минус»:

Промышленное производство — -6,1% г./г. (2024 г. — 3,6% г./г.). Единственными точками роста остаются оборонно-промышленный комплекс и смежные с ним отрасли, а также производство, ориентированное на внутренний потребительский спрос.

Строительство — -13% г./г. (2024 г. — 15,5% г./г.). Наибольшее сокращение зафиксировано в сфере строительства инженерной инфраструктуры, что стало следствием прекращения финансирования энергетических проектов со стороны USAID.

Одновременно динамика украинского ВВП пока показывает лишь замедление. По предварительным подсчетам ИЭИ, в I полугодии 2025 года экономика выросла лишь на 1,3% г./г. 2,9% г./г.

Читайте также Когда можно ожидать роста ВВП — ответ Нацбанка

На этом фоне аналитики пересматривают прогнозы на 2025 год. Нацбанк снизил ожидание роста ВВП до 2,1% г./г. из предыдущих 3,1% г./г. Со своей стороны, консенсус-прогноз (по оценкам восьми аналитических центров) показывает ожидание замедления роста ВВП в текущем году — прогнозный диапазон составляет 2−2,6% г./г. с медианным значением 2,3% г./г. Напомним, что в конце 2024-го независимые аналитики ожидали роста экономики в текущем году на уровне 3,7% г./г.

Экономические перспективы: что дальше

Аналитики GMK отмечают, что война остается основным фактором, определяющим экономические перспективы Украины. Как свидетельствует последний консенсус-прогноз, большинство аналитиков ожидают, что активная фаза боевых действий будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2025 года. Прогнозы на 2026 год остаются пессимистическими.

«Важно отметить, что списывать ухудшение экономической ситуации исключительно на войну — некорректно, поскольку многие переменные зависят от действий или бездействия властей. В частности, работа правительства не создает новых точек роста экономики на фоне того, что драйверы 2023−2024 гг. уже практически исчерпаны», — отмечают эксперты.

Читайте также Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса

Недавно назначенный Кабинет Министров во главе с Юлией Свириденко представил часть реформ, среди которых мораторий на проверки, аудит дел против бизнеса, дерегуляция. Однако ключевые ожидания бизнеса пока не реализуются:

налоговая поддержка для предприятий в прифронтовых регионах;

валютная либерализация;

доступ к финансированию и страхованию рисков.

Эксперты говорят, что жесткая монетарная политика НБУ также остается сдерживающим фактором. Учетная ставка — 15,5%, доступ к кредитам ограничен. Ее понижение ожидается не ранее IV квартала 2025 года.

«Неустанно продолжают расти тарифы государственных монополий, из-за чего уже останавливаются производства. С 31 июля НКРЭКУ повысила в 1,67 раза максимально разрешенный уровень цен на электроэнергию (прайс-кепы) для промышленных потребителей в часы вечернего пика. Более высокие затраты бизнеса на электроэнергию еще больше усилят давление на себестоимость, что может привести к росту цен на товары и услуги», — фиксируют аналитики

Еще один критический вопрос — возмещение НДС. Задолженность превысила 30 млрд грн, что особенно сказывается на экспортно-ориентированных отраслях, в частности ГМК. Бизнес оказался в финансовой ловушке: средств нет, а заемное финансирование почти недоступно.

Давление на экономику усугубляет и торговый дефицит: за I полугодие отрицательное сальдо внешней торговли выросло до $18,3 млрд (+47,5% год к году). При сохранении тренда страна может побить рекорд 2024-го, когда дефицит достиг $29 млрд.

Кроме того, возрастают риски сокращения международной помощи. Украина имеет подтвержденные лишь $22 млрд из $35 млрд внешнего финансирования, необходимого в 2026 году. Партнеры все более критично воспринимают ситуацию с антикоррупционной политикой, что может привести к задержкам в поддержке в этом году.

Также серьезным вызовом для базовых отраслей экономики является введение CBAM — углеродной пошлины ЕС на импортные товары. Его полноценный запуск намечен на 2026 год, однако первые ограничения начнут действовать уже осенью 2025-го. Потенциальные потери экспорта — до $1,75 млрд к 2030 году, потери бюджета — еще более $1,3 млрд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.