Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса — Finance.ua

Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса Сегодня 14:33

Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ожидает, что мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса «будет работать безупречно».

Об этом Свириденко сказала в эфире национального телемарафона во вторник, комментируя первую неделю работы нового правительства, передает «Интерфакс-Украина».

«Не менее важной темой было введение моратория для правоохранителей на проверки бизнеса. Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес будет заниматься исключительно вопросом развития собственного дела, трудоустройства людей», — сказала Свириденко в эфире национального телемарафона во вторник, комментируя первую неделю работы нового правительства.

Также она напомнила, что правительство сейчас начало аудит всех бюрократических процедур, вдобавок к тому, что ранее уже было отменено, ликвидировано или переведено в цифру.

«Наша задача и сократить бюрократические процедуры и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь в оборонный сектор», — добавила премьер.

Справка Finance.ua:

23 июля Кабинет министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса, среди прочего поручил Госрегуляторной службе и министерствам в течение месяца подать предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.

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