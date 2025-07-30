Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса — Finance.ua
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Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса

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Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса
Свириденко прокомментировала мораторий на проверки бизнеса
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ожидает, что мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса «будет работать безупречно».
Об этом Свириденко сказала в эфире национального телемарафона во вторник, комментируя первую неделю работы нового правительства, передает «Интерфакс-Украина».
«Не менее важной темой было введение моратория для правоохранителей на проверки бизнеса. Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес будет заниматься исключительно вопросом развития собственного дела, трудоустройства людей», — сказала Свириденко в эфире национального телемарафона во вторник, комментируя первую неделю работы нового правительства.
Также она напомнила, что правительство сейчас начало аудит всех бюрократических процедур, вдобавок к тому, что ранее уже было отменено, ликвидировано или переведено в цифру.
«Наша задача и сократить бюрократические процедуры и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь в оборонный сектор», — добавила премьер.

Справка Finance.ua:

  • 23 июля Кабинет министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса, среди прочего поручил Госрегуляторной службе и министерствам в течение месяца подать предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.
По материалам:
РБК-Україна
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