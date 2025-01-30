Остановка иностранной помощи США: Зеленский поручил использовать внутренние финансы и привлечь европейских партнеров — Finance.ua

Остановка иностранной помощи США: Зеленский поручил использовать внутренние финансы и привлечь европейских партнеров Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Остановка иностранной помощи США: Зеленский поручил использовать внутренние финансы и привлечь европейских партнеров

Президент Владимир Зеленский поручил использовать внутренние средства, а также говорить с европейскими партнерами о критически важных программах, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении 29 января.

Президент заслушал доклад вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад и территорий Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты. «Некоторые ключевые вещи я поручил делать за внутренние наши средства, а также — говорить с европейцами», — сообщил Зеленский.

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Он напомнил, о программах в сфере энергетики, в частности, о распределенной генерации, других программах устойчивости для украинских громад, для городов и сел.

Президент обратил внимание на ветеранские проекты, ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов.

Зеленский упомянул и о строительстве пунктов пропуска на границе во взаимодействии с партнерами.

По словам Зеленского, планируется искать на это больше внутреннего ресурса.

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«Есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также — в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся», — сказал он.

Он поручил продолжать аудит приостановленных направлений помощи от США, и добавил, что «именно на гуманитарных направлениях, в сфере безопасности и в социальных программах должно быть больше нашей и европейской активности».

«Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей», — добавил он.

Напомним, 20 января президент Дональд Трамп решил заморозить ее на 90 дней, чтобы дать администрации время рассмотреть, какие из тысяч гуманитарных программ, программ развития и программ безопасности продолжат получать финансирование от США. Трамп также приостановил федеральные гранты и займы внутри Соединенных Штатов, но суд временно заблокировал эти усилия 28 января.

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Финансируемые США программы помощи по всему миру увольняют сотрудников и закрываются или готовятся к прекращению деятельности, поскольку беспрецедентная заморозка Трампом практически всей иностранной помощи привела к внезапной остановке их работы.

Государственный секретарь США Марко Рубио уже возобновил экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, а 28 января согласился по крайней мере временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, предоставляющие жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания и жилье. Хотя госсекретарь в своей служебной записке одобрил продолжение потенциально многомиллиардной «гуманитарной помощи, которая спасает жизнь», многие гуманитарные организации до сих пор не уверены, что это означает и разрешено ли им продолжать работу.

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