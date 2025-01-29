Приостановка финансирования USAID: на часть программ выделят средства из бюджета — Finance.ua

Приостановка финансирования USAID: на часть программ выделят средства из бюджета Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Приостановка финансирования USAID: на часть программ выделят средства из бюджета

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться по тем программам американской поддержки USAID, которые приостановлены на 90 дней, и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По словам президента, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците, поскольку почти все они проходили не через правительство, а непосредственно через общины и разные организации.

Зеленский пообещал определить, какие из них критичны и нуждаются в «решениях уже сейчас». Часть такого финансирования он пообещал обеспечить благодаря государственным финансам, часть обсудить с европейцами и американцами.

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«Это касается многих сфер — от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления. Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все то, что приоритетно, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, — приоритетные вещи мы обязательно поддержим» , — подчеркнул Зеленский.

В офисе президента также заявили, что намерены начать «предметные консультации» с американскими партнерами для продолжения финансирования проектов гуманитарного направления.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, то, что USAID остановило финансирование всех программ и проектов в Украине — неожиданная и неприятная новость как для власти, так и для общественного сектора, однако это не первое и не последнее испытание, которое Украина должна преодолеть.

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«Я опекаю гуманитарное реагирование, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать. Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем», — убеждена Верещук.

«В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине», — добавила она.

До стабилизации ситуации чиновник призвала проектные команды сохранить людей и наработки.

Справка Finance.ua:

украинский офис Агентства США по международному развитию получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование;

финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Діло По материалам:

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