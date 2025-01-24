В Пентагоне подтвердили, что указ об остановке международной поддержки не касается военной помощи Украине — Finance.ua

В Пентагоне подтвердили, что указ об остановке международной поддержки не касается военной помощи Украине Сегодня 10:34 — Казна и Политика

В Пентагоне подтвердили, что указ об остановке международной поддержки не касается военной помощи Украине

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не влияет на программы военной помощи Украине.

Об этом сообщили Украинской службе «Голоса Америки» в Министерстве обороны США.

«Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки», — приводит «Голос Америки» сообщение Пентагона.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе. Также конкретный указ Трампа не влияет на какие-либо остаточные и ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA, которые были объявлены Джо Байденом.

Как сообщалось, в первый день в должности Трамп подписал указ о 90-дневной остановке внешней помощи США на программы по развитию. В нем говорится, что все руководители министерств и агентств, отвечающие за программы США с помощью иностранного развития, должны немедленно приостановить выделение и выплату средств иностранным странам и международным неправительственным организациям — до пересмотра таких программ на эффективность и соответствие политике США. Такая проверка должна быть проведена в течение 90 дней с момента подписания указа.

О том, что этот указ не распространяется на военную помощь Украине, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО Андрей Коваленко. «Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Это все о других вещах», — написал он в Телеграме.

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