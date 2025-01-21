Украина в этом году рассчитывает на €30,6 миллиарда бюджетной поддержки от ЕС — Минфин Сегодня 15:41

Украина в этом году рассчитывает на €30,6 миллиарда бюджетной поддержки от ЕС — Минфин

Украина в 2025 году рассчитывает привлечь 30,6 млрд евро бюджетной поддержки от Европейского Союза.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«В 2024 году бюджетная помощь ЕС составляет более 40% всех внешних поступлений — 16,1 млрд евро. Важно, что эта помощь включает 3 млрд евро в виде грантов. Остальная сумма состоит из льготных кредитов. Европейский Союз продолжает системную поддержку Украины, в том числе и в оказании военной и гуманитарной помощи, а также введении жесткой санкционной политики против россии. Благодарен за понимание потребностей Украины и расширение нашего сотрудничества», — говорится в сообщении.

В 2025 году Европейский Союз предусматривает 30,6 млрд евро бюджетной поддержки для Украины:

18,1 млрд евро — средства, являющиеся частью инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов рф;

12,5 млрд евро — финансовая помощь в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Привлеченные средства будут направлены на обеспечение потребностей госбюджета в 2025 и 2026 годах.

Сергей Марченко поблагодарил ЕС за поддержку решения G7 направить Украине 50 млрд долларов США за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.

«Это решение справедливо, заставляя именно страну-агрессора нести финансовую ответственность за преступления против Украины. Наш следующий приоритет — это полная конфискация замороженных российских суверенных активов. Агрессор должен заплатить за свои поступки», — отметил Марченко.

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Также во время заседания министр финансов призвал партнеров усилить санкции против россии, чтобы лишить ее ресурсов для финансирования войны против Украины.

Сергей Марченко рассказал, что в условиях полномасштабной войны Украина продолжает внедрять эффективные политики, способствующие экономической и финансовой стабильности. Продолжается работа по укреплению внутренней финансовой способности.

Кроме того, Украина системно работает над введением реформ. В частности, Украина выполняет все условия, предусмотренные Планом Украины для Ukraine Facility. Большинство из них, а именно 56 из 151, запланированы на 2025 год. Выполнение индикаторов Плана Украины способствует экономическому росту, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

Укрінформ По материалам:

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