Помощь Украине от Евросоюза составила почти 130 миллиардов евро — Урсула фон дер Ляен — Finance.ua
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Помощь Украине от Евросоюза составила почти 130 миллиардов евро — Урсула фон дер Ляен

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Помощь Украине от Евросоюза составила почти 130 миллиардов евро — Урсула фон дер Ляен
Помощь Украине от Евросоюза составила почти 130 миллиардов евро — Урсула фон дер Ляен
Европейский Союз в 2025 году выделит Украине более 30 млрд евро, что позволит почти полностью покрыть прореху в украинском финансировании.
Об этом на брифинге заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен по окончании саммита ЕС в Брюсселе.
По ее словам, помощь Украине от Евросоюза составила почти 130 миллиардов евро, и это поможет заодно обеспечить экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года.
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«Это хорошая новость, а благодаря „Ukraine facility“ и кредиту G7 мы даже покрываем большую часть дефицита финансирования Украины на 2025 год — это большое достижение, которое также позволит Украине иметь больше фискального пространства для закупки крайне необходимого военного оборудования», — сказала Урсула фон дер Ляен.
Она добавила, что одной из самых неотложных проблем является энергетическая система, которую ЕС постоянно ремонтирует и, чтобы преодолеть дефицит мощностей, нужно в дальнейшем улучшать взаимосвязь с энергосистемой Европейского Союза. Также фон дер Ляен отметила, что для ЕС важно направить силу на децентрализацию производства электроэнергии в самом Блоке.
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Также президент Еврокомиссии отметила, если Украина «будет продолжать хорошо работать», то первый и главный блок переговоров по вступлению в ЕС можно начать в следующем году. Другие кластеры также на протяжении 2025 года.

Что известно о помощи ЕС для Украины

С начала полномасштабного вторжения Евросоюз пытается всесторонне поддерживать Украину и выделил для этого минимум 122 миллиарда евро. Из них:
  • 60 млрд евро в виде финансовой, бюджетной поддержки и гуманитарной помощи;
  • 45,5 млрд евро на военную помощь в рамках Европейского фонда мира и государствами-членами индивидуально;
  • 1,5 млрд евро из замороженных российских активов, которые выделили на заключение оборонных договоров с разными странами.
По материалам:
suspilne.media
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