Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, — Каллас Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, — Каллас

Евросоюз будет передавать Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц. Деньги предоставляются в рамках бюджетной помощи.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Каи Каллас.

По итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС она отметила, что Европа должна поддерживать Украину. В частности, к концу зимы европейские государства обучат 75 тысяч украинских солдат.

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«В этом месяце Европейский союз выделил Украине 4,2 миллиарда на поддержку ее бюджета. С января мы будем выделять по 1,5 миллиарда в месяц», — добавила Каллас.

Она уточнила, что необходима и дополнительная помощь. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече глав МИД рассказал, что Украине нужно больше боеприпасов, более сильная противовоздушная оборона и больше поддержки оборонной промышленности.

Напомним, страны ЕС пообещали передать Украине 50 млрд евро бюджетной помощи до 2027 года в рамках программы Ukraine Facility. Но деньги предоставляются только в том случае, если украинские власти выполняют необходимые для этого условия.

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