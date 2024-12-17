Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, — Каллас — Finance.ua
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Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, — Каллас

Казна и Политика
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Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, — Каллас
Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц, — Каллас
Евросоюз будет передавать Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц. Деньги предоставляются в рамках бюджетной помощи.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Каи Каллас.
По итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС она отметила, что Европа должна поддерживать Украину. В частности, к концу зимы европейские государства обучат 75 тысяч украинских солдат.
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«В этом месяце Европейский союз выделил Украине 4,2 миллиарда на поддержку ее бюджета. С января мы будем выделять по 1,5 миллиарда в месяц», — добавила Каллас.
Она уточнила, что необходима и дополнительная помощь. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече глав МИД рассказал, что Украине нужно больше боеприпасов, более сильная противовоздушная оборона и больше поддержки оборонной промышленности.
Напомним, страны ЕС пообещали передать Украине 50 млрд евро бюджетной помощи до 2027 года в рамках программы Ukraine Facility. Но деньги предоставляются только в том случае, если украинские власти выполняют необходимые для этого условия.
По материалам:
РБК-Україна
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