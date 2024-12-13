Шесть стран Европы пообещали усилить военную и финансовую помощь Украине — Finance.ua

Шесть стран Европы пообещали усилить военную и финансовую помощь Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Шесть стран Европы — Франция, Германия, Италия, Польша, Испания и Великобритания — намерены увеличить объемы помощи Украине.

Об этом стало известно по итогам встречи глав МИД этих стран с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

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В заявлении говорится, что вышеупомянутые страны усилят военную, экономическую и финансовую помощь Украине, «в том числе путем мобилизации дополнительного европейского финансирования».

«Мы остаемся привержены поддержке восстановления и отстройки Украины в координации с международными партнерами… Мы будем и дальше ограничивать наращивание военных способностей россии. Мы будем оказывать дополнительное давление на источники доходов кремля, в частности от энергетики», — пообещали партнеры.

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Министры также осудили попытки рф прибегнуть к эскалации путем атак на украинские города и критическую инфраструктуру, а также развертывание войск КНДР и использование баллистических ракет средней дальности.

Слово і Діло По материалам:

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