США выделили пакет военной помощи Украине на $500 миллионов — Finance.ua

США выделили пакет военной помощи Украине на $500 миллионов
Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Штаты передадут противотанковые вооружения и средства противодействия беспилотникам.
Объявленный пакет помощи будет включать следующее вооружение:
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- противоминные машины, защищенные от засад (MRAPs);
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWVs);
- легкие тактические автомобили;
- средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- ракеты TOW;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- гранаты и тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ.
Также в сумму заложены запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
По словам Блинкена, помощь будет выделена из военных запасов США.
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Напомним, советник Джо Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что президент США согласовал новый пакет помощи Украине. Отмечалось, что это будет уже 72-й такой пакет.
Содержимое новой помощи не раскрывалось. Кирби лишь сказал, что Украину снабдят дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой.
В то же время высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в комментарии СМИ, что к середине января Штаты планируют доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства.
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