Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — министр финансов — Finance.ua
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Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — министр финансов

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Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — министр финансов
Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — министр финансов
У Украины достаточно средств и оружия, чтобы воевать против россии еще по крайней мере в течение первой половины 2025 года.
Об этом Сергей Марченко сказал в интервью испанскому изданию El Pais.
По его словам, сейчас Украина получает нужное оружие из США, а в 2025 году выделит из бюджета достаточное количество средств на закупку боеприпасов и необходимой военной техники.
«Это означает, что, по крайней мере, на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии», — говорит министр.
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В то же время он признал, что смена президентской администрации в США может быть «проблемой» и «вызовом» для Украины. Ее приоритетной стратегией, по мнению Марченко, должно быть «построение доверия для сотрудничества» с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Поэтому, чтобы справиться с неопределенностью продолжения помощи, Украина должна «очень мудро» использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией.
Напомним, команда действующего президента США Джо Байдена уверяла, что стремится сделать все необходимое, чтобы Украина могла бороться в следующем году, когда в Белый дом придет Дональд Трамп.
В частности, СМИ сообщали, что Байден обратился в Конгресс с запросом предоставить Украине дополнительную военную и финансовую помощь в размере 24 млрд долларов.
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Однако спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, заявил, что не будет выносить на голосование эту помощь.
Между тем Трамп еще во время предвыборной гонки говорил, что остановит финансовую помощь Украине, назвав украинского президента Владимира Зеленского «лучшим продавцом среди всех живших когда-либо политиков».
А недавно он снова предположил, что, когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации.
По материалам:
hromadske
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