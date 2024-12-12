В Минфине США ответили, сохранится ли при Трампе кредит Украине на 20 млрд долларов — Finance.ua

В Минфине США ответили, сохранится ли при Трампе кредит Украине на 20 млрд долларов Сегодня 12:41 — Казна и Политика

В Минфине США ответили, сохранится ли при Трампе кредит Украине на 20 млрд долларов

Будущая администрация Дональда Трампа не будет менять или отменять предоставленный Украине кредит на 20 млрд долларов. Ведь он будет выплачиваться за счет замороженных активов россии.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg TV

«Мы перечислили 20 млрд долларов. Это вклад США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координацию с нашими союзниками на нужды Украины», — сказала Йеллен.

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Она отметила, что заем в 20 млрд долларов не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.

«Этот заем со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов», — добавила глава Минфина США.

Таким образом, по ее мнению, россия буквально помогает Украине бороться в войне.

«Поэтому я уверена, что это (заем. — Ред.) останется неизменным. Что мы действительно пытаемся сделать, так это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с россией для достижения справедливого мира», — указала Йеллен.

Напомним, летом этого года страны G7 обязались предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который погасят за счет доходов от замороженных активов россии. При этом США решили выделить на такую ​​инициативу 20 млрд долларов.

10 декабря Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита в 20 млрд долларов.

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