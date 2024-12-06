ЕС готов вмешаться, если Трамп откажется от займа Украине на $50 млрд — Finance.ua

ЕС готов вмешаться, если Трамп откажется от займа Украине на $50 млрд Сегодня 15:44 — Казна и Политика

ЕС готов вмешаться, если Трамп откажется от займа Украине на $50 млрд

Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз готов компенсировать недостающие средства, если США выйдут из многостороннего кредитного соглашения G7, которое предусматривает предоставление Украине $50 млрд.

Кредит, согласованный странами G7 в октябре, будет погашен за счет процентов от более $300 млрд из замороженных российских активов на Западе.

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«Есть риск, что Дональд Трамп выйдет из соглашения в 50 миллиардов долларов», — предупредил Карбовник во время мероприятия по случаю следующего председательства Польши в Совете ЕС, сообщает Politico

Согласно соглашению, ЕС и США должны были внести по $20 млрд каждый, а Великобритания, Канада и Япония — финансировать остальное.

Столкнувшись с возможностью выхода США, Брюссель подписал соглашение с Киевом об увеличении потенциального взноса Евросоюза до 35 млрд евро.

Беспокойство растет на фоне отказа спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, союзника Трампа, вынести на голосование пакет помощи Украине на $24 млрд.

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Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Украина должна получить кредит от США и ЕС в ближайшие недели.

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