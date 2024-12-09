Трамп допускает сокращение помощи Украине после его возвращения к власти — Finance.ua
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Трамп допускает сокращение помощи Украине после его возвращения к власти

Казна и Политика
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Трамп допускает сокращение помощи Украине после его возвращения к власти
Трамп допускает сокращение помощи Украине после его возвращения к власти
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет пытаться закончить войну россии против Украины. При этом, возможно, Украина будет получать меньше помощи после его прихода к власти.
Об этом он заявил в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News.
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Согласно словам Трампа, он активно пытается закончить войну, «если сможет». При этом Украина может ожидать, что она не получит столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти.
В то же время новоизбранный президент не стал брать на себя обязательства по сохранению США в НАТО. Однако подчеркнул, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники «будут платить по своим счетам».
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Как известно, еще во время предвыборной гонки Трамп говорил, что остановит финансовую помощь Украине, назвав украинского лидера Владимира Зеленского «лучшим продавцом среди всех живших когда-либо политиков».
Кроме того, прекращение военной помощи Украине также предусматривает план спецпосланника Трампа по войне в Украине Кита Келлога, согласно которому предлагается вооружать Украину только в том случае, если она согласится сесть за стол переговоров с россией.
По материалам:
Слово і Діло
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