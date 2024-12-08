Украина получит от США новый пакет помощи: что в него войдет — Finance.ua

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Украина получит от США новый пакет помощи: что в него войдет

Казна и Политика
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Украина получит от США новый пакет помощи: что в него войдет
Украина получит от США новый пакет помощи: что в него войдет
Украина получит новый пакет военной помощи от США на 988 млн долларов.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны США.
В Пентагоне отметили, что пакет предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это уже 22-й пакет USAI от администрации президента США Джо Байдена.

Что войдет в пакет помощи

Подчеркивается, что он намерен обеспечить Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
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В Пентагоне добавили, что пакет военной помощи также включает в себя поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы «помочь Украине восстановить свои силы, создать и поддержать боевую мощь».
В пакет военной помощи для Украины вошли:
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • беспилотные авиационные системы (БАС);
  • оборудование, компоненты и запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.
В Минобороны США отметили, что работа с 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как Рамштайн и связанных с ней коалициях по предоставлению Украине других возможностей, продолжится.
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Как пишет Reuters, у Белого дома остается еще около $6 млрд, выделенных Конгрессом США на программу PDA, включая средства, разрешенные в 2024 году, и средства, обнаруженные Пентагоном после переоценки стоимости оружия, поставленного в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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