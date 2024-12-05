США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги — Finance.ua

США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги
Соединенные Штаты ввели новые санкции, связанные с россией. Они нацелены на незаконную финансовую сеть, позволявшую российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, новые санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц. Их связывают с «разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, способствовавших существенному обходу санкций», известной как TGR Group.
В списке также оказалась организация, которая находится в Вайоминге. Она частично принадлежит лицу, уже находящемуся под санкциями.
«Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты — для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля», — заявил исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В действия этой сети входит:
- отмывание средств, связанных с находящимися под санкциями организациями;
- предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты;
- получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты;
- предоставление услуги предоплаченных кредитных карт;
- сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании.
Новые санкции направлены на то, чтобы запретить физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживать любые принадлежащие США активы, принадлежащие попавшим под санкции физическим и юридическим лицам.
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