США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги

Криминал
11
США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги
США разоблачили сеть, которая помогала элитам рф обходить санкции и отмывать деньги
Соединенные Штаты ввели новые санкции, связанные с россией. Они нацелены на незаконную финансовую сеть, позволявшую российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, новые санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц. Их связывают с «разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, способствовавших существенному обходу санкций», известной как TGR Group.
Читайте также
В списке также оказалась организация, которая находится в Вайоминге. Она частично принадлежит лицу, уже находящемуся под санкциями.
«Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты — для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля», — заявил исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В действия этой сети входит:
  • отмывание средств, связанных с находящимися под санкциями организациями;
  • предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты;
  • получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты;
  • предоставление услуги предоплаченных кредитных карт;
  • сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании.
Новые санкции направлены на то, чтобы запретить физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживать любые принадлежащие США активы, принадлежащие попавшим под санкции физическим и юридическим лицам.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.