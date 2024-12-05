Венгрия требует от США освободить «Газпромбанк» от санкций, чтобы заплатить за газ — Finance.ua

Венгрия требует от США освободить «Газпромбанк» от санкций, чтобы заплатить за газ Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Венгрия обратилась к США с требованием освободить российский «Газпромбанк» от санкций по платежам за природный газ, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на некоторых союзников США.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters

«Вчера мы направили в соответствующие американские органы запрос с требованием предоставить „Газпромбанку“ исключение из санкций по платежам за природный газ», — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на брифинге

Сийярто, выступавший в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран НАТО, процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что он «готов консультироваться с союзниками, для которых санкции создали проблемы».

Сийярто заявил, что любое освобождение будет аналогично тем, которые предоставляются другим российским банкам, которые обрабатывают платежи за российский уран, закупленный Соединенными Штатами.

Министр сообщил, что отправится в Вашингтон, но не уточнил, на чем будут сосредоточены его переговоры.

Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из россии, однако на страну и некоторых ее соседей нарастает давление, которое вынуждает ее быстрее диверсифицировать поставки энергоносителей и отказаться от них после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа в год из россии в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году.

Соединенные Штаты 21 ноября ввели новые санкции против российского «Газпромбанка».

Санкции не позволяют контролируемому государством кредитору совершать какие-либо новые сделки, связанные с энергоносителями, в которых задействована финансовая система США.

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