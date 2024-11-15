Какие страны больше всего пострадают от политики Трампа — Finance.ua

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Какие страны больше всего пострадают от политики Трампа

Мир
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Какие страны больше всего пострадают от политики Трампа
Какие страны больше всего пострадают от политики Трампа
Дональда Трампа избрали новым президентом США. Теперь многие страны обеспокоены тем, каким будет вектор новой американской политики.
Трамп анонсировал, что США могут ввести таможенные тарифы. Именно поэтому страны, имеющие наибольшую экономическую зависимость от американцев, будут потенциально испытывать ухудшение, сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг Джорджа Саравело из Deutsche Bank.

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Больше всего введение таможенных тарифов повлияет именно на Мексику. Вьетнам и Канада заняли второе место в рейтинге.
Также весомые потери будут испытывать:
  • Малайзия;
  • Таиланд;
  • Сингапур;
  • Корея.
А вот Китай, который обычно используют в своей риторике трамписты, пострадает очень мало.
По материалам:
Телеканал 24
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