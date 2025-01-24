Украина сможет поддержать валютный курс благодаря поддержке партнеров, — НБУ — Finance.ua
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Украина сможет поддержать валютный курс благодаря поддержке партнеров, — НБУ

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Украина сможет поддержать валютный курс благодаря поддержке партнеров, — НБУ
Украина сможет поддержать валютный курс благодаря поддержке партнеров, — НБУ
Международная поддержка Украины в 2025 году будет достаточной для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
Об этом на брифинге по поводу решений по монетарной политике сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Глава НБУ напомнил, что в 2024 году Украина получила 42 млрд дол. США от международных партнеров в виде кредитов и грантов.
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Благодаря этим средствам правительство смогло профинансировать значительный дефицит бюджета, а НБУ — поддерживать устойчивость валютного рынка и нарастить международные резервы до нового исторического максимума (43,8 млрд долл. США в конце 2024 года).
«Ожидается, что в 2025 году Украина получит 38,4 млрд долл. США внешнего финансирования. Учитывая меры правительства по наращиванию собственных поступлений и привлечению на внутреннем долговом рынке этих средств должно хватить для полного покрытия запланированного дефицита бюджета на следующий год без обращения к эмиссионным источникам», — считает Пышный.
Со своей стороны НБУ сможет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.
Это позволит поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой курсовой гибкости.
По материалам:
Укрінформ
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