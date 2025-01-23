НБУ повысил учетную ставку — Finance.ua

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НБУ повысил учетную ставку

Кредит&Депозит
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НБУ повысил учетную ставку
НБУ повысил учетную ставку
Правление Национального банка Украины 23 января 2025 приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до цели 5%.
«Для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%», — говорится в сообщении.
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Ускорение инфляции во втором полугодии 2024 года и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий домохозяйств обусловило снижение реальной доходности гривневых инструментов для сбережений.
«Повышение учетной ставки направлено на обеспечение надлежащей защиты гривневых сбережений от инфляции и поддержание интереса населения к гривневым активам. Это будет способствовать снижению давления на валютный рынок и цены», — подчеркнули в Нацбанке.
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Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования — до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.
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«Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки для сдерживания инфляции», — отмечает регулятор.
НБУ, вероятно, продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях Правления по монетарной политике в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.
Напомним, 12 декабря прошлого года правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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