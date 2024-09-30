В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки — Finance.ua

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В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки

Кредит&Депозит
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В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки
В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки
В Национальном банке Украины не видят оснований для снижения учетной ставки до конца текущего года. Большинство членов Комитета монетарной политики считают, что ставка будет сохранена на уровне 13%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Отмечается, что в ходе дискуссии Комитета по монетарной политике (КМП) 10 из 11 членов поддержали сохранение учетной ставки на уровне 13% в сентябре. Они отметили, что в условиях усиления ценового давления и сохранения значительных рисков для инфляционной динамики такое решение взвешено, последовательно и предсказуемо.
«Учетная ставка на уровне 13% будет достаточной для сохранения возможности населения защитить свои гривневые сбережения от инфляционного обесценения, что является важной задачей НБУ в соответствии со стратегическими документами. Это будет усиливать устойчивость валютного рынка, позволит и дальше контролировать ожидания и будет способствовать удержанию умеренной инфляции в этом году, ее развороту в сторону снижения в следующем году и последующему замедлению до цели 5%», — подчеркнули в НБУ.
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Один из участников дискуссии высказался за повышение учетной ставки до 13,5%. По его мнению, на фоне усиления инфляционного давления и ожидаемого расширения бюджетных стимулов НБУ должен действовать более решительно в формировании надлежащей жесткости монетарных условий.
Он также отметил, что умеренное повышение ставки не только усилило бы привлекательность сбережений в гривне, но и стало бы однозначным сигналом для финансовых рынков приоритетности целей НБУ в условиях усиления инфляционного давления.
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Но, как отмечают в регуляторе, члены КМП не видят оснований для возобновления цикла снижения учетной ставки до конца 2024 года.
10 из 11 участников дискуссии ожидают сохранения ставки на уровне 13%. В то же время, по мнению одного участника дискуссии, НБУ придется повысить учетную ставку до 14% до конца года, чтобы ограничить ценовое давление и сохранить управляемость инфляционных ожиданий.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка 19 сентября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к цели 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка;
  • Национальный банк не исключает возобновления цикла снижения ключевой ставки после получения средств от замороженных российских активов.
По материалам:
Finance.ua
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