Снижение учетной ставки следует остановить — монетарный комитет НБУ — Finance.ua
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Снижение учетной ставки следует остановить — монетарный комитет НБУ

Кредит&Депозит
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Снижение учетной ставки следует остановить — монетарный комитет НБУ
Снижение учетной ставки следует остановить — монетарный комитет НБУ
Большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) убеждены, что на этапе ожидаемого ускорения инфляции и вероятного ухудшения инфляционных ожиданий НБУ целесообразно остановить цикл снижения учетной ставки как минимум до конца 2024 года.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
«Некоторые из них не исключают, что при определенных обстоятельствах НБУ придется даже прибегнуть к повышению учетной ставки», — отметили в Нацбанке.
В то же время, несколько участников дискуссии считают, что после успокоения валютного рынка и стабилизации ожиданий НБУ сможет возобновить цикл снижения учетной ставки еще до конца года, тем более если реализуются определенные позитивные факторы, в частности связанные с подтверждением более высоких объемов международной помощи.
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В то же время, по данным НБУ, члены КМП согласились, что прогнозирование траектории учетной ставки на данный момент осложнено высоким уровнем неопределенности относительно хода войны и ее влияния на экономику и государственные финансы.
«Регулятор должен быть готов и в дальнейшем быстро адаптировать монетарную политику соответственно изменениям в балансе рисков для ценовой динамики и валютного рынка», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 июля правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.
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По материалам:
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