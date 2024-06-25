В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году

23
В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году
В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году
В Национальном банке Украины открыли закулисье дискуссий о снижении учетной ставки и рассказали, какой динамики ожидают от этого показателя члены правления регулятора в дальнейшем.
Как известно, правление НБУ 13 июня 2024 года решило снизить учетную ставку с 13,5% до 13%.
Тогда 9 из 11 членов комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка поддержали снижение учетной ставки с 13,5% до 13%.
Почему было принято такое решение? По мнению Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП), это решение учитывает как текущие благоприятные макрофинансовые тенденции, так и прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии, а также все еще существенные риски из-за последствий войны.
Читайте также
Специалисты согласились, что столь осторожное снижение ставки также отвечает намерению НБУ сохранить возможность граждан защитить свои сбережения от инфляции благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ.
«Один участник дискуссии высказался за более стремительное уменьшение учетной ставки — до 12,5%. Он отметил, что фактическая инфляционная динамика остается лучше прогноза, а инфляционные ожидания выглядят хорошо заякоренными, поэтому НБУ может двигаться смелее. Более решительное снижение ставки поддержит восстановление экономики при сохранении привлекательности сбережений в гривне», — делятся в НБУ.
Как сообщает пресс-служба, еще один член КМП высказался за сохранение учетной ставки на уровне 13,5%. По его мнению, за последние месяцы баланс рисков для инфляции, скорее, ухудшился, учитывая усиление давления на валютном рынке и высоковероятное повышение налогов. Он отметил, что НБУ целесообразно сделать паузу в снижении ставки и оценить эффекты предыдущих шагов по смягчению процентной политики.

Какую динамику учетной ставки в дальнейшем ожидают члены КМП

7 из 11 участников дискуссии считают, что потенциал для снижения учетной ставки сохраняется. НБУ сможет ее уменьшить по меньшей мере до 12−12,5% до конца текущего года.
По мнению 4 членов КМП, такой потенциал уже почти исчерпан, учитывая риски более существенного, чем ожидалось, ускорения инфляции. Они ожидают, что учетная ставка будет оставаться неизменной как минимум до конца года.
В то же время все участники дискуссии согласились, что, учитывая высокий уровень неопределенности, НБУ должен быть и в дальнейшем готов гибко адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и валютного рынка.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать кредит 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.