В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году — Finance.ua

В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году Сегодня 09:01

В НБУ рассказали, чего ожидать от учетной ставки в 2024 году

В Национальном банке Украины открыли закулисье дискуссий о снижении учетной ставки и рассказали , какой динамики ожидают от этого показателя члены правления регулятора в дальнейшем.

Как известно, правление НБУ 13 июня 2024 года решило снизить учетную ставку с 13,5% до 13%.



Тогда 9 из 11 членов комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка поддержали снижение учетной ставки с 13,5% до 13%.

Почему было принято такое решение? По мнению Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП), это решение учитывает как текущие благоприятные макрофинансовые тенденции, так и прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии, а также все еще существенные риски из-за последствий войны.

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Специалисты согласились, что столь осторожное снижение ставки также отвечает намерению НБУ сохранить возможность граждан защитить свои сбережения от инфляции благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ.

«Один участник дискуссии высказался за более стремительное уменьшение учетной ставки — до 12,5%. Он отметил, что фактическая инфляционная динамика остается лучше прогноза, а инфляционные ожидания выглядят хорошо заякоренными, поэтому НБУ может двигаться смелее. Более решительное снижение ставки поддержит восстановление экономики при сохранении привлекательности сбережений в гривне», — делятся в НБУ.

Как сообщает пресс-служба, еще один член КМП высказался за сохранение учетной ставки на уровне 13,5%. По его мнению, за последние месяцы баланс рисков для инфляции, скорее, ухудшился, учитывая усиление давления на валютном рынке и высоковероятное повышение налогов. Он отметил, что НБУ целесообразно сделать паузу в снижении ставки и оценить эффекты предыдущих шагов по смягчению процентной политики.

Какую динамику учетной ставки в дальнейшем ожидают члены КМП

7 из 11 участников дискуссии считают, что потенциал для снижения учетной ставки сохраняется. НБУ сможет ее уменьшить по меньшей мере до 12−12,5% до конца текущего года.

По мнению 4 членов КМП, такой потенциал уже почти исчерпан, учитывая риски более существенного, чем ожидалось, ускорения инфляции. Они ожидают, что учетная ставка будет оставаться неизменной как минимум до конца года.

В то же время все участники дискуссии согласились, что, учитывая высокий уровень неопределенности, НБУ должен быть и в дальнейшем готов гибко адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и валютного рынка.

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