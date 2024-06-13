В Нацбанке объяснили, как снижение учетной ставки повлияет на кредиты и депозиты — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, как снижение учетной ставки повлияет на кредиты и депозиты Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

В Нацбанке объяснили, как снижение учетной ставки повлияет на кредиты и депозиты

В четверг, 13 июня, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13%. Это решение будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования и не повлияет на гривневые сбережения украинцев.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга, посвященного решениям по монетарной политике.

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«На протяжении последних месяцев гривневые инструменты для сбережений оставались востребованными, несмотря на постепенное снижение номинальных ставок. Доходность ОВГЗ и гривневых депозитов продолжает обеспечивать сбережения от инфляционного обесценения, поэтому спрос на них сохраняется», — заявил Пышный.

По его словам, прирост гривневых средств населения на банковских депозитах сроком от 3 месяцев стабильный и в дальнейшем превышает прирост как коротких гривневых, так и срочных валютных вкладов. Продолжается и рост вложений граждан в гривневые ОВГЗ.

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«Это позволило НБУ продолжить снижение учетной ставки в соответствии с апрельским макропрогнозом. Такой шаг согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции и в то же время будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики», — подчеркнул глава НБУ.

Базовый сценарий апрельского макропрогноза предполагал снижение учетной ставки до 13% в текущем году, однако НБУ готов адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и валютного рынка.

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Фундаментальное ценовое давление в результате войны будет сохраняться, ожидается ускорение инфляции во втором полугодии. Учитывая это, НБУ будет направлять свою политику на сохранение умеренной инфляции в этом году и возвращение ее в целевой диапазон в последующие годы.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.;

по итогам марта банковские вклады в гривне возобновили рост, окончательно зафиксировав эту тенденцию в апреле. В апреле вклады выросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), с начала года — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозиты в валюте также увеличились (+0,35 млрд долл., или на 1,8% с начала года);

по данным Фонда гарантирования, вклады украинцев продолжают расти. Сумма на счетах физлиц в банках превысила 1,24 трлн грн.

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