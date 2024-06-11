Ускорение восстановления энергетики: НБУ повысил доступность кредитов для населения и бизнеса — Finance.ua
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Ускорение восстановления энергетики: НБУ повысил доступность кредитов для населения и бизнеса

Кредит&Депозит
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Ускорение восстановления энергетики: НБУ повысил доступность кредитов для населения и бизнеса
Ускорение восстановления энергетики: НБУ повысил доступность кредитов для населения и бизнеса
Национальный банк Украины принял решения, способствующие развитию кредитования различных по величине проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Увеличивается потенциал банков по наращиванию кредитного портфеля в полтора раза. Новые положения будут способствовать развитию проектного кредитования, в том числе для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры», — сообщил Шмыгаль.
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По его словам, это повысит доступность кредитов для домохозяйств и малого и среднего бизнеса на покупку энергооборудования.
Решение НБУ — часть общей стратегии, которая поможет реализовать децентрализацию энергосистемы Украины.
«Льготные кредиты на энергооборудование, упрощенное подключение новых установок, гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов. Одновременно государство и общины устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране. Совместно работаем над тем, чтобы в украинских домах был свет», — подытожил он.
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Напомним, Совет по финансовой стабильности (СФС) на заседании 6 июня 2024 одобрил Стратегию по развитию кредитования.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Finance.ua
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