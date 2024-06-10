Шмыгаль заявил, что и новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость — Finance.ua

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Шмыгаль заявил, что и новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость

Энергетика
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Шмыгаль заявил, что и новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость
Шмыгаль заявил, что и новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость
Новый тариф 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость электроэнергии, которая на сегодняшний день составляет 7−8 грн/кВт-ч.
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Даже это повышение не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7−8 грн. Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго. Плюс входит себестоимость доставки людям из двух компонентов. И это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая есть у нас в государстве и сегодня доступна», — отметил Шмыгаль.
По словам премьера, государство платит около 90 млрд грн для того, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения. Шмыгаль также отметил, что тариф 4,32 грн/кВт-ч зафиксирован на один год, он обеспечен субсидиями.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров решил с 1 июня 2024 года повысить на 80% тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, потребляющих в месяц более 100 кВт-ч. Предварительно предполагалось увеличение тарифа с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт-ч для потребителей, использующих более 100 кВт-ч. В то же время, для потребителей, которые используют меньше электричества, тариф не должен был измениться.
Но фактически с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.
Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:
  • до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт
  • свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.
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По материалам:
НВ
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