Сколько денег украинцы держат на депозитах — Finance.ua

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Сколько денег украинцы держат на депозитах

Кредит&Депозит
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Сколько денег украинцы держат на депозитах
Сколько денег украинцы держат на депозитах
Вклады украинцев продолжают расти. Сумма на счетах физлиц в банках превысила 1,24 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По состоянию на 1 мая 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 244,2 млрд грн, что на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

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«Последние три месяца номинальная сумма вкладов физлиц демонстрирует тенденцию роста», — отметили в Фонде.

В какой валюте украинцы держат вклады:

  • вклады в национальной валюте — 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за апрель);
  • вклады в иностранной валюте — 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за апрель).

Вклады предпринимателей

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 мая 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 139,4 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов).
Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Гарантирование вкладов

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.
После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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Напомним, украинцы все чаще выбирают гривневые вложения. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте достаточно выгодно. Чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.
По прогнозу банкиров, до конца мая депозитные ставки составят от 12% до 12,5% годовых. Но популярность депозитов остается стабильной благодаря относительно высокой чистой прибыли по сравнению с инфляцией.
Как следует из результатов социологического опроса, украинцы не доверяют государству в его возможностях помогать бизнесу. А также значительная часть украинцев испытывает финансовые затруднения.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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