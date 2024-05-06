Які депозити за сумою вкладів мають найбільшу популярність — Finance.ua
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Які депозити за сумою вкладів мають найбільшу популярність

Кредит&Депозит
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Які депозити за сумою вкладів мають найбільшу популярність
Які депозити за сумою вкладів мають найбільшу популярність
Українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов’язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно.
Про це пише 24 Канал.
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Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв розповів, що найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.
Також поширеними є такі депозити у гривні:
  • 30% від загальної кількості становлять вкладення від 50 до 100 тисяч гривень;
  • 15% - до 50 тисяч гривень;
  • 10% - від 200 до 500 тисяч гривень;
  • 5% - більш як 500 тисяч гривень.
Найпопулярнішими, зважаючи на час розміщення, є такі вклади:
  • 50% від усієї кількості депозитів розміщені на термін від 3 до 6 місяців;
  • від 30 до 40% - від 9 до 12 місяців;
  • від 10 до 20% - 18 — 24 місяці.
Попередні прогнози свідчать про те, що ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами буде скорочуватись. Цей показник може зменшитись до 15% до кінця 2024 року.
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«До кінця року очікується, що максимальна дохідність за гривневими вкладами не перевищить 13 — 14% річних. Водночас середні ставки залежно від терміну розміщення варіюватимуться від 10% до 11%», — додав Замотаєв.
На думку банкіра, попри зменшення дохідності гривневих депозитів, вони не втрачатимуть своєї популярності. Замотаєв наголошує, що на поширеність вкладень у національній валюті впливає їхня зрозумілість і зручність оформлення.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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