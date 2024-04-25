Депозити в гривні: зростання після піку — Finance.ua

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Депозити в гривні: зростання після піку

Кредит&Депозит
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Депозити в гривні: зростання після піку
Депозити в гривні: зростання після піку
Відтік депозитів із банківської системи намітився вже у січні 2022 року. Схоже, ті, хто знав трохи більше, завчасно знімали депозити та виводили гроші з України.
Про це розповімо детальніше у статті:

Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори

За січень 2022 року гривневі депозити населення в комерційних банках зменшилися на 18,4 млрд грн, або на 4%.
У перші дні вторгнення росії одним з найбільших страхів стало побоювання краху банківської системи та втрата заощаджень. Це проявилося в масовому знятті грошей з поточних та карткових рахунків та закриття депозитів.
Багато з тих, хто втік до сусідніх країн Європи, везли із собою готівку (у тому числі готівкову гривню. — Авт.). Як результат, за підсумками лютого 2022 року обсяг депозитів у гривні скоротився ще на 18,8 млрд грн, або 4,1%.
Проте вже в березні 2022 року розпочався зворотний процес. Люди переконалися, що банківська система не лише встояла, але продовжує функціонувати як ні в чому не було.
На територіях, підконтрольних Україні, часто за кілька кілометрів від лінії фронту, працювали банківські відділення. Депозити повертали вчасно. А от удома тримати гроші виявилося небезпечно: часті повітряні тривоги змушували бігати в укриття й назад. Робити це з грошима в сумці було просто небезпечно.
До того ж не можна було відкидати і «приліт» по оселі.
Українці понесли гроші назад у банки, і за підсумками березня 2022 року обсяг депозитів у національній валюті зріс на 46,8 млрд грн, або 10,2%.
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За перші півроку 2022 року депозити у валюті скоротилися на 20 млрд гривень в еквіваленті. Щоб стабілізувати ситуацію, НБУ ухвалив Постанову № 154 від 21.07.2022 року, якою дозволив населенню відкривати «конвертаційні» депозити у валюті за курсом, близьким до офіційного.
За місяць в одному банку можна було відкрити валютний депозит на суму 50 тис. грн. Пізніше суму було збільшено у 2 рази (до 100 тис. грн), а потім — ще в 2 рази (до 200 тис. грн).
Це рішення НБУ зупинило відтік валютних депозитів та стабілізувало ситуацію.
Нагадаємо, в Україні очікується падіння відсотків як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.Такий прогноз озвучив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.
Мамедов вважає, що в разі позитивної економічної динаміки до кінця року «нацбанківська» ставка за тримісячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, може скоротитися з 17,5% до 13−14%. І це позначиться на прибутковості гривневих вкладів.

Довідка Finance.ua:

  • за підсумками березня банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), з початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн);
  • на кінець першого кварталу депозити у гривні сягнули 1 635 млрд грн;
  • значна частина українців (до 60%) відчуває фінансові труднощі, зокрема, збільшення рівня боргів та відсутність заощаджень «на чорний день».

Зручно вибрати та відкрити депозит можна, скориставшись сервісом Finance.ua

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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