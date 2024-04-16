Більшість українців не мають банківських вкладів (інфографіка) — Finance.ua

Більшість українців не мають банківських вкладів (інфографіка) Сьогодні 19:01 — Кредит&Депозит

Більшість українців не мають банківських вкладів (інфографіка)

Українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу. А також значна частина українців відчуває фінансові труднощі.

Це випливає з результатів соціологічного опитування, проведеного на початку березня компанією Active Group спільно з аналітичним центром Experts Club, їх презентував сайт Ukraine OPEN for business.

За результатами дослідження, виявлено ставлення громадян до різних аспектів суспільно-економічного життя в Україні, серед яких ініціатива повернення частини вартості товарів українського виробництва, вплив влади на бізнес, рівень довіри до правоохоронних органів, фінансова стабільність громадян, а також прогнози щодо курсу гривні.

Кешбек за покупку українських товарів

Значна частина опитаних (44%) чула про ініціативу повернення коштів за покупку українських товарів, при цьому думки розділились щодо її впливу на рівень життя. Більшість респондентів вважають, що для фінансування цієї ініціативи держава збільшить податки.

Як зазначив засновник дослідницької соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко це викликає побоювання серед населення, оскільки більшість не готова до збільшення фіскального навантаження.

Довіра до державних інституцій

Дослідження також виявило глибоку недовіру до державних інституцій (на рівні 57% громадян) та правоохоронних органів (62%) в контексті відносин з бізнесом, зокрема через відсутність прозорості та ефективності їхньої роботи.

Більшість опитаних вважає, що держава більше заважає, ніж допомагає бізнесу розвиватись, і ця тенденція збільшилась порівняно з попередніми місяцями.

Фінансовий стан

Значна частина українців (до 60%) відчуває фінансові труднощі, зокрема, збільшення рівня боргів та відсутність заощаджень «на чорний день».

Інфографіка: open4business.com.ua

Інфографіка: open4business.com.ua

Респонденти також висловили занепокоєння щодо майбутнього курсу гривні, де більшість (55%) очікує його падіння.

Інфографіка: open4business.com.ua

Згідно з дослідженням, більшість громадян не мають банківських вкладів або суттєво зменшили їх за останній рік. Так, лише у 5,1% українців збільшився розмір депозитів, водночас зменшився — у 15,4% респондентів.

Інфографіка: open4business.com.ua

В контексті комунальних платежів, переважна більшість (67%) учасників опитування вважає рівень тарифів завищеним, що ще більше підкреслює загальне невдоволення фінансовим станом та державною політикою в цій сфері.

Довідка Finance.ua:

за підсумками березня банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), з початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн). На кінець першого кварталу, депозити у гривні сягнули 1 635 млрд грн;

в Україні з березня 2023 року до березня 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 12,8%.



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