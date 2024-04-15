Скільки коштів населення й бізнес тримають у банках — Finance.ua

Скільки коштів населення й бізнес тримають у банках Сьогодні 11:01 — Кредит&Депозит

Скільки коштів населення й бізнес тримають у банках

За підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1635 млрд грн.

Про це написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

«За підсумками березня банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), з початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн). На кінець першого кварталу, депозити у гривні сягнули 1 635 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Графік: Данило Гетманцев

За його словами, вклади у валюті також відновили зростання.

«Отже, після традиційного сезонного скорочення вкладів у січні, що було подано певними ЗМІ та експертами для хайпу чи з політичних мотивів майже як передвісник фінансової кризи, у лютому депозити відновили зростання, а у березні перевершили показник на кінець минулого року», — заявив Гетманцев.

Він наголосив, що банківська система зберігає довіру вкладників і залишається надліквідною.

«Банківські вклади у національній валюті з початку війни зросли майже на 80% (+715 млрд грн)», — додав нардеп.

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Нагадаємо, раніше Гетманцев повідомив , що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. Він тоді зазначав, що скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Проте також допускав, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».

Однак у Національному банку наголошували , що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації.

У лютому обсяг гривневих депозитів громадян в банках зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

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