Зростання депозитів населення загальмувало — Finance.ua

Зростання депозитів населення загальмувало Сьогодні 19:02 — Кредит&Депозит

Зростання депозитів населення загальмувало

Портфель депозитів фізосіб в 2024 році буде зростати повільніше, ніж торік.

Цей прогноз зробили банкіри під час круглого столу проведеного «Фінансовим клубом».

«Глобального зниження або відтоку депозитів не станеться, але буде, мабуть, певна стагнація. Тобто зростати тими темпами, якими зростала минулого року, банківська система не буде», — очікує директор департаменту трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

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Заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький повідомив, що в 2023 році зросли портфелі майже всіх банків — в цілому на 16%.

«Динаміка в кожного різна: в середньому від 10% до 30%, в залежності від агресивності політики банку, його стратегії тощо», — пояснив банкір. «В 2024 році тренд на зростання депозитів в банках так чи інакше продовжиться», — впевнений Артур Муравицький.

Але зараз темпи зростання стрімко гальмують. «Приріст строкових коштів фізосіб по банківській системі почав зменшуватися. Минулого року був приріст 6−7%, зараз він близько 1%. За два місяці банківська система знизила приріст коштів в шість разів», — заявив начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

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Звісно, це може бути тимчасово, але банкір очікує гіршого. «З одного боку, є позиція, що це тимчасовий фактор і зараз ми розвернемося і почнуться прирости на рівні минулорічних. Але все ж таки більше схоже на те, що показники минулого року банківській системі не вдасться повторити. Ми підходимо до тієї межі, коли приріст буде досить несуттєвим», — попереджає Дмитро Замотаєв.

«Приріст буде, але він відкоригується в менший бік», — підтримав колегу директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

Державний Сенс Банк впевнений, що на динаміку притоку впливає розмір ставок.

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«Ми реагуємо на зміну облікової ставки НБУ і знижуємо відсоткову ставку за депозитами. Тому ми не спостерігаємо великого приросту портфеля цього року. Наш портфель більш дешевий. Ми не такі агресивні, як наші колеги з приватним капіталом. У нас немає стійкого зростання великого, але й падіння ми теж не відчуваємо», — повідомила керівниця напряму роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

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