Українці збільшують вклади в банках: у якій валюті тримають кошти — Finance.ua

Українці збільшують вклади в банках: у якій валюті тримають кошти
Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
У якій валюті тримають кошти на рахунках:
- вклади у національній валюті - 789,1 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті - 439,3 млрд грн.
Вклади ФОПів
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів).
Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.
Якщо банк збанкрутував
На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
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Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що за підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1635 млрд грн.
Як випливає з результатів соціологічного опитування, українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу. А також значна частина українців відчуває фінансові труднощі.
Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявив, що в Україні очікується падіння відсотків як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.
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