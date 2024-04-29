Українці збільшують вклади в банках: у якій валюті тримають кошти — Finance.ua

Українці збільшують вклади в банках: у якій валюті тримають кошти Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Українці збільшують вклади в банках: у якій валюті тримають кошти

Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті тримають кошти на рахунках:

вклади у національній валюті - 789,1 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 439,3 млрд грн.

Вклади ФОПів

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів).

Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Якщо банк збанкрутував

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв , що за підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1635 млрд грн.

Як випливає з результатів соціологічного опитування, українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу. А також значна частина українців відчуває фінансові труднощі.

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявив , що в Україні очікується падіння відсотків як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.

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