Гривневі депозити втратять дохідність: що буде з депозитними ставками найближчим часом — Finance.ua

Гривневі депозити втратять дохідність: що буде з депозитними ставками найближчим часом Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

Гривневі депозити втратять дохідність: що буде з депозитними ставками найближчим часом

За прогнозами, до кінця травня депозитні ставки становитимуть від 12% до 12,5% річних. Але популярність депозитів залишається стабільною завдяки відносно високому чистому прибутку порівняно з інфляцією.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

За його словами, напередодні Великодня відбулося зниження дохідності за гривневими вкладами. Деякі банки за декілька днів після пониження відсоткових ставок за тримісячними депозитами на 0,5−1% показали зменшення відсотків.

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«Однак саме в перший тиждень травня „розквітнув“ тимчасовий тренд — громадяни скористалися дією старих ставок: у перший тиждень травня приріст нових вкладників в середньому по ринку складає близько 1%. Власне „Великодні вклади“ дали можливість зберегти 0,5−1% вже, можна сказати, остаточно — „додаткового“ прибутку», — зазначив Замотаєв.

Він відзначив, що з середини травня прогнозується значне падіння дохідності через зниження ставок з 17,5% до 16,5% за тримісячними сертифікатами, що впливає на весь ринок.

Що буде з депозитними ставками

очікується, що до кінця місяця ставки за депозитами на термін від трьох до шести місяців становитимуть 12−12,5% річних, а за депозитами на дев’ять-дванадцять місяців — до 12% річних;

популярність гривневих вкладів залишатиметься високою завдяки чистому прибутку, який відносно інфляції залишається високим (6−7%);

максимальні ставки досягатимуть 15% річних при поточній інфляції, яка не перевищує 0,5−0,7% на місяць.

«Звісно, на ринку можливий певний спад активності вкладників, однак позитивна динаміка до зростання гривневих вкладів, скоріше за все, збережеться. Головний аргумент: досить стабільна і прогнозована економічна ситуація в країні та обережні прогнози щодо низької інфляції до кінця року», — пояснює експерт.

Наразі складно прогнозувати всі чинники, особливо в прифронтових регіонах, що страждають від обстрілів. Але з появою банківських додатків відкриття депозиту стало швидше та зручніше, що можливо навіть без відвідування банку.

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