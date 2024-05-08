Вигравайте призи разом з «Бонусом до депозиту» — як взяти участь у розіграші Сьогодні 10:30 — Кредит&Депозит

Вигравайте призи разом з «Бонусом до депозиту» — як взяти участь у розіграші

Для всіх охочих оформити вклад та скористатися програмою «Бонус до депозиту» є гарні новини. У травні ви зможете ще й долучитися до розіграшу із загальною сумою призів на 150 000 грн. Розповідаємо детальніше про акцію та її умови.

«Бонус до депозиту» — це унікальна пропозиція від сайту «Мінфін», завдяки якій вкладники мають можливість отримати додатковий відсоток до свого вкладу. Тобто ставка + бонусні відсотки.

Акційну винагороду виплачує «Мінфін». Робиться це одноразово за кожен укладений депозитний договір, на який поширюються умови акції. Виплату вкладники отримують протягом 32 календарних днів після укладання договору.

Для участі в акції «Бонус до депозиту» необхідно оформити депозит в одній із валют — гривня, долар або євро. Однак винагорода нараховується саме в гривні.

Тож взявши участь в акції «Бонус до депозиту» від «Мінфін», вкладники гарантовано отримають винагороду за оформлений депозит у обраному банку. А крім того зможуть виграти призи.

Як долучитися до розіграшу призів?

Зробити це досить просто. Потрібно виконати лише декілька простих кроків:

Розмістити Заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту». Відкрити гривневий депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк до 31 травня включно. Заповнити Форму на сайті для підтвердження відкриття депозиту.

На тих, кому пощастить, чекають цінні призи. Серед них — грошова винагорода на загальну суму 30 000 грн або онлайн курс про інвестиції в Академії Мінфін або квитки на конференцію для інвесторів «Жити на відсотки 2024».

Чи безпечно оформляти депозит під час війни?

Вкладники повинні бути впевненими в тому, що їх гроші надійно захищені. Завдяки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб це стало можливим. Фонд гарантує, що у разі банкрутства банку вкладникам повернуть кошти з депозитів.

До того ж протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування гарантується у разі ліквідації банку повернення 100% коштів за банківськими вкладами разом із нарахованими відсотками. По завершенню цих термінів максимальна сума відшкодування за банківськими вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

Тож оформлення депозиту однозначно буде прибутковим і до того ж цілком безпечним рішенням.

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