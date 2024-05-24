Скільки грошей українці тримають на депозитах — Finance.ua

Скільки грошей українці тримають на депозитах Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Скільки грошей українці тримають на депозитах

Вклади українців продовжують зростати. Сума на рахунках фізосіб у банках перевищила 1,24 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця.

«Останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання», — зазначили у Фонді.

У якій валюті українці тримають вклади:

вклади у національній валюті - 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень);

вклади в іноземній валюті - 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

Вклади підприємців

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів).

Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Гарантування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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Нагадаємо, українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов’язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно. Найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.

За прогнозом банкірів, до кінця травня депозитні ставки становитимуть від 12% до 12,5% річних. Але популярність депозитів залишається стабільною завдяки відносно високому чистому прибутку порівняно з інфляцією.

Як випливає з результатів соціологічного опитування, українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу. А також значна частина українців відчуває фінансові труднощі.

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