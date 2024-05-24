Скільки грошей українці тримають на депозитах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки грошей українці тримають на депозитах

Кредит&Депозит
29
Скільки грошей українці тримають на депозитах
Скільки грошей українці тримають на депозитах
Вклади українців продовжують зростати. Сума на рахунках фізосіб у банках перевищила 1,24 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Читайте також: Вигравайте призи разом з «Бонусом до депозиту» — як взяти участь у розіграші

«Останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання», — зазначили у Фонді.

У якій валюті українці тримають вклади:

  • вклади у національній валюті - 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень);
  • вклади в іноземній валюті - 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

Вклади підприємців

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів).
Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Гарантування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити травня 2024 року

Нагадаємо, українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов’язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно. Найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.
За прогнозом банкірів, до кінця травня депозитні ставки становитимуть від 12% до 12,5% річних. Але популярність депозитів залишається стабільною завдяки відносно високому чистому прибутку порівняно з інфляцією.
Як випливає з результатів соціологічного опитування, українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу. А також значна частина українців відчуває фінансові труднощі.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.