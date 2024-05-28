Кому банки могут списать кредиты — Finance.ua

Кому банки могут списать кредиты
По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках составила 37,4% (до войны — 27%). В целом за год их объем сократился до 422,4 млрд грн (на 9,7 млрд грн). Такие займы не приносят банку пользы, а лишь ухудшают отчетность и репутацию.
Кроме того, НБУ обязывает банки держать резерв под каждый выдаваемый кредит — то есть определенный объем денег будет заморожен, пока не будет возвращен кредит. Именно поэтому банковские служащие отказываются выдавать займы клиентам с плохой кредитной историей.
Но все кредиты никогда не возвращаются, и потому банкам легче избавиться от такой задолженности. Для этого есть несколько вариантов:
- подать на должника иск в суд;
- продать долг коллекторам;
- частично или полностью списать долг.
В целом украинские банки реструктурировали 73 млрд грн или более 89% «военных» неработающих кредитов. Списываются только долги, признанные «безнадежными»,
т. е.:
- исчерпан трехлетний срок исковой давности;
- заемщик не имеет имущества, которое можно отсудить в счет долга;
- должник наотрез отказывается подписывать договор реструктуризации и платить банку.
Хотя и очень редко, но некоторым удается заключить с банком соглашение о списании кредита. В таком случае должник только заплатит налог на прибыль в 18% и 1,5% военного сбора.
В некоторых ситуациях взыскание долга может оказаться для банка менее рентабельным по сравнению с простым списанием. Но займы списывают не все подряд. Среди наиболее распространенных причин в Украине можно выделить:
- наступила смерть заемщика или смерть одного из заемщиков, если кредитоспособность базировалась на доходах обоих членов семьи;
- должник признан пропавшим без вести;
- постоянная потеря трудоспособности (это может произойти в случае несчастного случая или из-за тяжелого заболевания);
- обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие обслуживанию займа (стихийные бедствия и непредвиденные обстоятельства, например боевые действия);
- сумма долга слишком мала для многолетней судебной тяжбы;
Клиенты, у которых есть «безнадежные» долги и хотя бы одно из перечисленных обстоятельств, могут обратиться в банк с просьбой о списании долга. В дальнейшем банк рассмотрит обращение и примет решение об удовлетворении или отказе просьбы.
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