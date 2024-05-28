Кому банки могут списать кредиты — Finance.ua

Кому банки могут списать кредиты Сегодня 09:35 — Кредит&Депозит

Кому банки могут списать кредиты

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках составила 37,4% (до войны — 27%). В целом за год их объем сократился до 422,4 млрд грн (на 9,7 млрд грн). Такие займы не приносят банку пользы, а лишь ухудшают отчетность и репутацию.

Кроме того, НБУ обязывает банки держать резерв под каждый выдаваемый кредит — то есть определенный объем денег будет заморожен, пока не будет возвращен кредит. Именно поэтому банковские служащие отказываются выдавать займы клиентам с плохой кредитной историей.

Но все кредиты никогда не возвращаются, и потому банкам легче избавиться от такой задолженности. Для этого есть несколько вариантов:

подать на должника иск в суд ;

; продать долг коллекторам ;

; частично или полностью списать долг.

В целом украинские банки реструктурировали 73 млрд грн или более 89% «военных» неработающих кредитов. Списываются только долги, признанные «безнадежными», т. е. :

исчерпан трехлетний срок исковой давности;

исковой давности; заемщик не имеет имущества, которое можно отсудить в счет долга;

в счет долга; должник наотрез отказывается подписывать договор реструктуризации и платить банку.

Хотя и очень редко, но некоторым удается заключить с банком соглашение о списании кредита. В таком случае должник только заплатит налог на прибыль в 18% и 1,5% военного сбора.

В некоторых ситуациях взыскание долга может оказаться для банка менее рентабельным по сравнению с простым списанием. Но займы списывают не все подряд. Среди наиболее распространенных причин в Украине можно выделить:

наступила смерть заемщика или смерть одного из заемщиков , если кредитоспособность базировалась на доходах обоих членов семьи;

, если кредитоспособность базировалась на доходах обоих членов семьи; должник признан пропавшим без вести ;

; постоянная потеря трудоспособности (это может произойти в случае несчастного случая или из-за тяжелого заболевания);

(это может произойти в случае несчастного случая или из-за тяжелого заболевания); обстоятельства непреодолимой силы , препятствующие обслуживанию займа (стихийные бедствия и непредвиденные обстоятельства, например боевые действия);

, препятствующие обслуживанию займа (стихийные бедствия и непредвиденные обстоятельства, например боевые действия); сумма долга слишком мала для многолетней судебной тяжбы;

Клиенты, у которых есть «безнадежные» долги и хотя бы одно из перечисленных обстоятельств, могут обратиться в банк с просьбой о списании долга. В дальнейшем банк рассмотрит обращение и примет решение об удовлетворении или отказе просьбы.

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Обозреватель По материалам:

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