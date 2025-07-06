В 2025 году выдано более 44 млрд кредитов на развитие украинского бизнеса — Finance.ua
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В 2025 году выдано более 44 млрд кредитов на развитие украинского бизнеса

Кредит&Депозит
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В 2025 году выдано более 44 млрд кредитов на развитие украинского бизнеса
В 2025 году выдано более 44 млрд кредитов на развитие украинского бизнеса
По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» с начала года украинские предприниматели получили 13 970 льготных кредитов на общую сумму 44,3 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
По данным ведомства, от старта программы в феврале 2020 года предприниматели уже привлекли более 118 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд грн.

На что бизнес тратит средства

Как отмечает замминистра экономики Андрей Телюпа, программа поддерживает именно предпринимателей, работающих в реальном секторе экономики.
Больше всего кредитов с начала года бизнес получал по следующим направлениям:
  • переработка — 12,3 млрд грн;
  • финансирование инвестиционных целей — 11,4 млрд грн;
  • кредитование в зоне высокого военного риска — 9,9 млрд грн.
Чаще всего кредиты получают предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.
Регионы-лидеры по суммам заключенных кредитных договоров:
  • Львовская обл.;
  • Днепропетровская обл.;
  • Киевская обл.;
  • Одесская обл.;
  • Харьковская обл.;
  • Винницкая обл.;
  • Полтавская обл.;
  • г. Киев.
За прошедшую неделю украинский бизнес получил 408 льготных кредитов на сумму 1,5 млрд грн.
Напомним, с начала года в Украине зарегистрировали 161 264 новых бизнеса. Это на 34 227 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 19 215 — юридических лиц, 142 049 — физических лиц-предпринимателей. Для сравнения в I полугодии 2024 года было зарегистрировано 176 276 новых бизнесов, из них 19 526 компаний, 156 750 физических лиц-предпринимателей.
В первом полугодии 2025 года наиболее активно регистрировали бизнес в сфере оптовой и розничной торговли.
В топ-5 видов деятельности (КВЭД) по количеству зарегистрированных юридических лиц вошли:
  • оптовая и розничная торговля — 4089;
  • предоставление других видов услуг — 2459;
  • перерабатывающая промышленность — 1421;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 1277;
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 1195.
По материалам:
Finance.ua
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