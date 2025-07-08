Правительство одобрило гранты до 16 млн грн для восстановления перерабатывающих предприятий — Finance.ua

Правительство одобрило гранты до 16 млн грн для восстановления перерабатывающих предприятий Сегодня 10:32 — Кредит&Депозит

Правительство одобрило гранты до 16 млн грн для восстановления перерабатывающих предприятий

Кабинет Министров одобрил обновленную программу «Гранты для перерабатывающих предприятий», добавив в нее возможность получения грантов на восстановление бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов. В рамках программы введено новое направление — гранты на восстановление производственных мощностей для перерабатывающих предприятий, пострадавших от вооруженной агрессии россии. Теперь они могут получить до 16 млн грн на закупку, доставку и монтаж оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«В результате массированных обстрелов и пожаров украинские предприятия ежедневно теряют дорогостоящее оборудование, которое является критически важным для производства. Именно поэтому мы расширяем грантовую программу. Теперь предприятия перерабатывающей промышленности могут получить до 16 миллионов гривен на восстановление поврежденных мощностей, при этом государство берет на себя до 80% расходов», — отметила первый вице-премьер Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, по ее словам, новые нормы предусматривают возможность повторного участия в программе, а также расширяется поддержка аграриев и производителей, выбирающих украинское оборудование.

«Введенные изменения позволят предприятиям восстановить утраченные мощности, создать новые рабочие места, запустить дополнительные производственные линии и обеспечить стабильное развитие», — пояснила Свириденко.

Кто сможет получить грант

Гранты на восстановление будут предоставляться микро-, малым и средним предприятиям и ФЛП, работающим в перерабатывающей промышленности и документально подтвердившим разрушение или повреждение производственных площадей в результате военной агрессии россии.

Максимальный размер гранта на восстановление — 16 млн грн (но не больше фактически подтвержденных убытков).

Получить грант можно на условиях софинансирования 20/80 стоимости проекта. В частности, для получения максимальной суммы гранта 16 млн грн собственный взнос заявителя должен составлять 4 млн грн.

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Грант может получить каждый пострадавший изготовитель независимо от группы связанных лиц. Для подачи заявки обязательно предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований и акт оценки убытков по методике Фонда госимущества и Минэкономики. Заявку могут подать и те предприятия, которые уже получали грант на развитие или создание перерабатывающего предприятия, но общая сумма полученных грантов по этой программе не может превышать 16 млн грн.

Другие условия общие с базовой грантовой программой для перерабатывающих предприятий: получатели должны создать не менее 5 новых рабочих мест, обеспечить возврат суммы гранта в виде уплаченных налогов и ЕСВ в течение трех лет (из которых минимум 20% - ЕСВ с новых рабочих мест).

Потратить денежные средства можно только на приобретение, доставку и монтаж нового оборудования украинского или иностранного производства.

Также в программу добавлены следующие обновления:

предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре, могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции;

грантовые средства теперь можно направить и на приобретение нематериальных активов — в частности, проведение исследований по запуску новой продукции в серийное производство (RnD);

если проект состоит исключительно из оборудования украинского производства, подтверждаемого сертификатом страны происхождения, для него действуют условия софинансирования 30/70: 30% взнос участника и 70% грантовые средства;

подаваться на грант повторно могут предприятия, которые уже получали грант и выполнили все обязательства по предварительному договору (после утверждения Минэкономики акта о выполнении условий предыдущего гранта).

Подача заявок продолжается постоянно, волнами по две недели. Документы можно подать через платформу «Дія».

Условия грантовой программы предусматривают софинансирование 50/50 для большинства предприятий и 80/20 для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в прифронтовых регионах.

Процедура рассмотрения заявок:

Шаг 1: Подача заявки вместе с бизнес-планом через портал «Дія» . Заявка автоматически направляется в выбранный заявителем банк.

Шаг 2: Проверка банком (налоговые долги, кредитная история, оценка бизнес-плана и визит на предприятие).

Шаг 3: Решение о гранте принимают Минэкономики и Государственная служба занятости. Предпочтительны проекты из прифронтовых регионов.

Шаг 4: Выделение средств после внесения предпринимателем собственной доли софинансирования.

Ожидаемый срок получения грантовых средств — 1−1,5 месяца после окончания волны, в которую была подана заявка.

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