На программу грантов «Сделано для Победы» выделили 1 млрд грн — Finance.ua

На программу грантов «Сделано для Победы» выделили 1 млрд грн Сегодня 10:14

На программу грантов «Сделано для Победы» выделили 1 млрд грн

На программу поддержки производителей комплектующих для ОПК «Сделано для Победы» в 2025 году было выделено 1 млрд грн. Этих средств должно хватить около 150 предприятий.

Об этом во время вебинара по случаю старта программы рассказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

«На эту программу в этом году мы выделили 1 млрд грн. По среднему чеку этого должно хватить на 150 предприятий, получающих гранты. Если мы будем видеть большой спрос, а мы надеемся, что компании будут активно использовать этот инструмент, мы готовы увеличить эту сумму. Такая финансовая возможность есть», — сказал Телюпа.

Он напомнил, что программа «Сделано для Победы» является новым направлением в рамках государственной программы «Гранты для производителей перерабатывающей промышленности».

По условиям программы, предприятия, занимающиеся изготовлением компонетов для вооружения, военной техники и БПЛА, могут получить до 8 млн грн для закупки оборудования на условиях софинансирования — 50% покрывает государство, а 50% — производители.

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«Возможно, 8 млн грн недостаточно для модернизации крупных предприятий, мы это понимаем, но пока это максимальная сумма, которую мы можем выделить одной компании. В то же время участники этой программы имеют возможность совместить ее с программой „Доступные кредиты 5−7-9%“ и таким образом полностью закрыть вопрос приобретения нового оборудования», — добавил Телюпа.

Выдачу средств по программе сейчас осуществляют Ощадбанк и Укрэксимбанк, планируется присоединить к ней и «Сенс банк».

Справка Finance.ua:

Министерство по стратегическим отраслям промышленности совместно с Министерством экономики Украины запустили программу поддержки украинских производителей комплектующих для вооружения и военной техники «Сделано для Победы»;

получить грантовые средства могут будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица, работающие по КВЭД категории С. Подать заявку могут все предприниматели, кроме работающих на временно оккупированных территориях;

Грант можно использовать на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования, включая внедрение нового программного обеспечения.

Укрінформ По материалам:

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