Что будет с грантом от Госслужбы занятости, если предпринимателя мобилизовали — Finance.ua
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Что будет с грантом от Госслужбы занятости, если предпринимателя мобилизовали

Личные финансы
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Что будет с грантом от Госслужбы занятости, если предпринимателя мобилизовали
Что будет с грантом от Госслужбы занятости, если предпринимателя мобилизовали
По данным Государственной службы занятости, мужчины составляют около 40% грантополучателей. И значительная часть из них — призывного возраста.
В ведомстве рассказали, что же будет с грантом, если предпринимателя мобилизовали.

Вариант 1. Пауза на время службы

Грантополучатели могут приостановить действие программы. Это касается владельцев бизнеса, специализирующихся на способностях человека (хендмейд-мастера, деятели искусств, кондитеры и др.).
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Чтобы приостановить действие программы, необходимо обратиться в Госслужбу занятости с документами, подтверждающими мобилизацию: заявление, выписка из приказа или справка от Минобороны форма № 5.
Специалисты отмечают, что грантополучатель может снова получить средства после демобилизации.

Вариант 2. Передача дела по доверенности

Этот вариант касается бизнесов, на которые трудится большое количество работников, посредников, поставщиков и т. д.
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Если предприниматель не может приостановить грантовую программу, он может передать свои обязанности по реализации предпринимательской деятельности на доверенное лицо. Для этого нужно оформить доверенность.
Напомним, молодежь от 18 до 25 лет может принять участие в грантовой программе «Власна Справа».
Условия грантовой программы:
  • подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн на начало бизнеса;
  • также они должны зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта. На них не распространяется обязательство создать рабочие места;
  • в течение 3 лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности.
После этого он может еще раз получить грант от государства уже по программе «Власна Справа» на общих условиях в размере до 250 тыс. гривен и обязательством создать не менее 2 рабочих мест.
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По материалам:
Finance.ua
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