Гранты для молодежи: кто и сколько может получить на открытие собственного дела — Finance.ua

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Гранты для молодежи: кто и сколько может получить на открытие собственного дела

Личные финансы
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Гранты для молодежи: кто и сколько может получить на открытие собственного дела
Гранты для молодежи: кто и сколько может получить на открытие собственного дела
Как сообщили в Минэкономики, 20 украинцев младше 25 лет стали победителями молодежной составляющей грантовой программы «Власна Справа» по результатам восьмой волны 2025 года.

Что получат

Они получат 3 млн грн на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы положительное решение о получении грантов есть для 280 молодых предпринимателей.

Где больше всего

Больше всего грантополучателей восьмой волны программы в 2025 году среди молодежи из Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черновицкой областей и города Киева.
Среди них 60% женщин и 40% мужчин.
Условия грантовой программы «Власна Справа» для молодежи украинцы в возрасте от 18 до 25 лет:
  • подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн на начало бизнеса.
  • также они должны зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта. На них не распространяется обязательство создать рабочие места.
  • в течение трех лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности.
После этого он может еще раз получить грант от государства уже по программе «Власна Справа» на общих условиях в размере до 250 тыс. гривен и обязательствам создать не менее 2 рабочих мест.

Куда тратить деньги

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.
Информацию о получении гранта по программе «Власна Справа» можно найти на сайте программы.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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