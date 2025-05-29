Гранти для молоді: хто та скільки може отримати на започаткування власної справи — Finance.ua

Гранти для молоді: хто та скільки може отримати на започаткування власної справи
Як повідомили в Мінекономіки, 20 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна Справа» за результатами восьмої хвилі 2025 року.
Що отримають
Вони отримають 3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 280 молодих підприємців.
Де найбільше
Найбільше грантоотримувачів восьмої хвилі програми у 2025 році серед молоді з Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернівецької областей та міста Києва.
Серед них 60% жінок та 40% чоловіків.
Умови грантової програми «Власна Справа» для молоді українці віком від 18 до 25 років:
- подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу.
- також вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.
- впродовж 3 років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності.
Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов’язанням створити не менше 2 робочих місць.
Куди витрачати кошти
Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна Справа» можна знайти на сайті програми.
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