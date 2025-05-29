Гранти для молоді: хто та скільки може отримати на започаткування власної справи — Finance.ua

Гранти для молоді: хто та скільки може отримати на започаткування власної справи Вчора 14:33 — Особисті фінанси

Гранти для молоді: хто та скільки може отримати на започаткування власної справи

Як повідомили в Мінекономіки, 20 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна Справа» за результатами восьмої хвилі 2025 року.

Що отримають

Вони отримають 3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 280 молодих підприємців.

Де найбільше

Найбільше грантоотримувачів восьмої хвилі програми у 2025 році серед молоді з Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернівецької областей та міста Києва.

Серед них 60% жінок та 40% чоловіків.

Умови грантової програми «Власна Справа» для молоді українці віком від 18 до 25 років:

подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу.

також вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.

впродовж 3 років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності.

Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов’язанням створити не менше 2 робочих місць.

Куди витрачати кошти

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна Справа» можна знайти на сайті програми.

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