Молодым фермерам предоставляют грант на развитие собственного дела (условия) — Finance.ua

Молодым фермерам предоставляют грант на развитие собственного дела (условия)
Фонд семьи Богдана Гаврилишина совместно с партнерами объявляет конкурс для молодых предпринимателей в возрасте 16−29 лет. Победители получат грант на развитие своего бизнеса, пишет zemliak.
В рамках конкурса будут поддержаны до 10 молодых предпринимателей суммой гранта от 70 000 до 200 000 грн.
Об этом сообщили в Фонде семьи Богдана Гаврилишина.
Принять участие можно, если:
- исполнилось 16−29 лет;
- зарегистрированы ФЛП или юридическое лицо, зарегистрированное не более 5 лет назад;
- деятельность ведется в одной из следующих общин:
Черниговская область: Бахмацкая, Бобровицкая, Куликовская, Менская, Нежинская; Харьковская область: Балаклейская, Чугуевская, Кегичевская, Песочинская; Житомирская область: Звягельская; Николаевская область: Баштанская, Николаевская; Запорожская область: Запорожская.
Также важно, чтобы бизнес принадлежал к одной из следующих сфер:
- агро- или семейное фермерское хозяйство;
- образовательные услуги;
- сфера обслуживания;
- крафтовое производство.
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