Депозити у гривні до ВВП зросли до максимуму за останні 10 років — Finance.ua

Депозити у гривні до ВВП зросли до максимуму за останні 10 років Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Депозити у гривні до ВВП зросли до максимуму за останні 10 років

За підсумками березня банківські вклади у гривні відновили зростання, остаточно зафіксувавши цю тенденцію у квітні.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

У квітні вклади зросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), з початку року — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозити у валюті також збільшились (+0,35 млрд дол. або на 1,8% з початку року).

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За його словами, депозити у гривні до ВВП зараз на максимумі за останні 10 років.

«Від початку війни (лютий 2022 — квітень 2024) банківські вклади у гривні зросли на 80% (+739 млрд грн). Як частка від ВВП, такі депозити збільшились із 18,6% на кінець 2021 року до 24,9% ВВП на кінець 2023 року. Це максимум за останні 10 років», — наголосив нардеп.

Графік: Данило Гетманцев

«Банківська система зберігає довіру вкладників (як зі сторони населення, так і бізнесу), залишається надліквідною і стійкою. Утім вкотре акцентую увагу, що маємо більш активно працювати над спрямуванням частини такої вільної ліквідності на кредитування реальної економіки. Кредитування відновлюється, але дуже і дуже повільно (як видно з графіка)», — зазначив Гетманцев, додавши, що одним із стимулів для його зростання має стати ухвалення законопроекту про Національну установу розвитку, що задумується як український аналог німецького KfW.

Нагадаємо, німецьке Міністерство розвитку працює з українським урядом над створенням інституту розвитку для економічного відновлення України на зразок німецького KfW.

Як пояснював раніше Гетманцев, Національна установа розвитку — це державна спеціалізована установа (банк банків) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни.

Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проектів з високим рівнем ризику.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, у квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п. п нижче, ніж місяць тому;

українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов’язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно. Найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.



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