Банки знизили ставки за депозитами: під який відсоток можна покласти гроші — Finance.ua

Банки знизили ставки за депозитами: під який відсоток можна покласти гроші Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

Банки знизили ставки за депозитами: під який відсоток можна покласти гроші

У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п. п нижче, ніж місяць тому.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

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Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,096 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізація на валютному ринку. Наразі ставки за депозитами, як і раніше, перевищують рівень очікуваної інфляції (8,2%).

Довідка Finance.ua:

у квітні НБУ знизив облікову ставку до 13,5%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Це призведе до зниження ставок за депозитами;

за даними Фонду гарантування, найбільше грошей українці тримають у ПриватБанку — 458,4 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,3 млн. На другому місці за вкладами Ощадбанк — 12,9 млн вкладників, сума — 191,1 млрд гривень.

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