Де зберігаються гроші українців (НБУ) — Finance.ua

Де зберігаються гроші українців (НБУ) Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Де зберігаються гроші українців (НБУ)

За повідомленням Фонду гарантування вкладів, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.

В гривні - 57,9 млн вкладів на 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Перше місце в ПриватБанку — 458,4 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,3 млн. — 458,4 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,3 млн.

На другому місці Ощадбанк — 12,9 млн вкладників, сума — 191,1 млрд гривень. — 12,9 млн вкладників, сума — 191,1 млрд гривень.

Третій приватний Універсал банк — 8,2 млн вкладників, сума — 87,3 млрд гривень.

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Як заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, строкові депозити в українських банках зросли на майже 30%, з яких 97% становлять депозити на термін понад три місяці. Ці кошти можуть використовуватись для розвитку кредитування.

Нагадаємо, в Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться. Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.

Довідка Finance.ua:

До речі, якщо звикли відкладати кошти, але хочете зберегти їх від знецінення, один зі способів це зробити — тримати їх у банку на депозиті. Якщо це тривала історія, то не варто розраховувати, що сума значно примножиться. Але захистити збереження від впливу інфляції на них точно вдасться.

Перевагою депозитів є те, що кошти вкладників захищені державою. Фонд гарантування вкладів під час дії воєнного стану та ще трьох місяців від дня його припинення гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів у разі збанкрутіння чи закриття банку. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку. Якщо сума більша, найкраще буде розбити її на частини й тримати у різних банках.



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