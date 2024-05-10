Де зберігаються гроші українців (НБУ) — Finance.ua

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Де зберігаються гроші українців (НБУ)

Кредит&Депозит
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Де зберігаються гроші українців (НБУ)
Де зберігаються гроші українців (НБУ)
За повідомленням Фонду гарантування вкладів, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.
В гривні - 57,9 млн вкладів на 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.
Про це повідомляє Національний банк України.
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Де зберігаються гроші українців (НБУ)
Перше місце в ПриватБанку — 458,4 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,3 млн.
На другому місці Ощадбанк — 12,9 млн вкладників, сума — 191,1 млрд гривень.
Третій приватний Універсал банк — 8,2 млн вкладників, сума — 87,3 млрд гривень.

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Як заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, строкові депозити в українських банках зросли на майже 30%, з яких 97% становлять депозити на термін понад три місяці. Ці кошти можуть використовуватись для розвитку кредитування.
Нагадаємо, в Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться. Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.

Довідка Finance.ua:

  • До речі, якщо звикли відкладати кошти, але хочете зберегти їх від знецінення, один зі способів це зробити — тримати їх у банку на депозиті. Якщо це тривала історія, то не варто розраховувати, що сума значно примножиться. Але захистити збереження від впливу інфляції на них точно вдасться.
  • Перевагою депозитів є те, що кошти вкладників захищені державою. Фонд гарантування вкладів під час дії воєнного стану та ще трьох місяців від дня його припинення гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів у разі збанкрутіння чи закриття банку. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку. Якщо сума більша, найкраще буде розбити її на частини й тримати у різних банках.

Найбільш привабливі депозити травня 2024 року

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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