Що таке поточний рахунок: можливості та що заборонено — Finance.ua

Що таке поточний рахунок: можливості та що заборонено Сьогодні 10:00 — Кредит&Депозит

Що таке поточний рахунок: можливості та що заборонено

Поточний рахунок в банку — це рахунок, на який можна отримувати грошові кошти та за допомогою якого можна швидко здійснювати перекази в Україні та за кордон.

Про це нагадує Фінкульт.

Можливості

Відкриття поточного рахунку надає можливість користуватись системою онлайн-банкінгу та здійснювати безготівкові розрахунки через мережу Internet, не відвідуючи відділення банку, зручно сплачувати за комунальні послуги тощо.

На що звернути увагу

Перш ніж відкрити поточний рахунок в банку, варто звернути увагу на:

Витрати за обслуговування.

Перевірте, чи є на рахунку щомісячні або щоквартальні витрати за обслуговування рахунку? Важливо оцінити та врахувати можливі витрати ще до відкриття рахунку.

Умови використання рахунку.

Ознайомтесь з умовами використання поточного рахунку, зокрема з обмеженнями на операції, мінімальним балансом та вимогами до документів для здійснення операцій.

Читайте також Які депозити за сумою вкладів мають найбільшу популярність

Що заборонено

Заборонено використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Операційні можливості

Перевірте, які саме операції можна здійснювати через поточний рахунок, такі як перекази, платежі, зняття готівки, інтернет-банкінг тощо. Важливо мати зручний доступ до фінансових операцій.

Відсоткова ставка і підтримка клієнтів.

Деякі банки пропонують відсоткові ставки на залишок на поточному рахунку.

Читайте також Строкові депозити в українських банках зросли майже на третину — НБУ

Крім того, важливо звернути увагу на якість обслуговування клієнтів та доступність підтримки за потребою.

Безпека і захист

Переконайтеся, що банк забезпечує високий рівень безпеки для ваших фінансових операцій від шахраїв.

Права

Відкриваючи поточний рахунок у банку, пам’ятайте, що ви маєте право:

отримати інформацію про умови залучення банком вкладів та відкриття поточних рахунків;

ознайомитися з тарифами та типовими формами договорів;

одержати актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Перед підписанням договору банк має ознайомити вас із Довідкою про систему гарантування вкладів, яка, зокрема, містить інформацію про максимальний розмір відшкодування, строки початку виплат та обмеження гарантій.

Довідка Finance.ua:

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв розповів, що найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості. Також поширеними є такі депозити у гривні:

30% від загальної кількості становлять вкладення від 50 до 100 тисяч гривень;

15% - до 50 тисяч гривень;

10% - від 200 до 500 тисяч гривень;

5% - більш як 500 тисяч гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.