У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник

Кредит&Депозит
41
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
До програми «Бонус до депозиту» приєднався новий учасник — Юнекс банк.
Банк пропонує ставку за депозитом від 14,50% до 15,50%, а додатковий бонус до нього можна отримати — від 0,2% до 0,6% від вкладу.

Як отримати бонус

Щоб отримати бонус до депозиту, виберіть депозит з позначкою «Бонус до депозиту» та заповніть заявку на бонус. Потім розмістіть депозит у відділенні банку чи онлайн і підтвердьте розміщення депозиту та отримайте бонус.
В акції беруть участь депозити:
  • на термін 6, 9, 12, 18 місяців у гривні;
  • мінімальна сума вкладу — від 50 тис. гривень;
  • виплата процентів — щомісячно та в кінці терміну;
  • відкриття вкладу у відділенні банку або онлайн.
Свій депозит треба підтвердити в день його розміщення або інший день, протягом періоду дії заявки, але не пізніше останнього дня поточного місяця, в якому відкрито вклад.
В акції не беруть участь депозити:
  • менші, ніж 50 000 гривень;
  • при наданні недостовірних даних;
  • якщо у клієнта є дійсні вклади або він мав вклад протягом 30 днів до подання заявки

Розмір бонусу

  • 6 міс. - 14,50% ставка вкладу + 0,6% бонусу;
  • 9 міс. — 14,50% ставка вкладу + 0,4% бонусу;
  • 12 міс. - 14,75% ставка вкладу + 0,3% бонусу;
  • понад 12 міс. — 15,50% ставка вкладу + 0,2% бонусу.

Хочу дізнатись усі умови та взяти участь у акції 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.