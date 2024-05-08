У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник Сьогодні 11:06 — Кредит&Депозит

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник

До програми «Бонус до депозиту» приєднався новий учасник — Юнекс банк.

Банк пропонує ставку за депозитом від 14,50% до 15,50%, а додатковий бонус до нього можна отримати — від 0,2% до 0,6% від вкладу.

Як отримати бонус

Щоб отримати бонус до депозиту, виберіть депозит з позначкою «Бонус до депозиту» та заповніть заявку на бонус. Потім розмістіть депозит у відділенні банку чи онлайн і підтвердьте розміщення депозиту та отримайте бонус.

В акції беруть участь депозити:

на термін 6, 9, 12, 18 місяців у гривні ;

; мінімальна сума вкладу — від 50 тис. гривень ;

; виплата процентів — щомісячно та в кінці терміну;

відкриття вкладу у відділенні банку або онлайн.

Свій депозит треба підтвердити в день його розміщення або інший день, протягом періоду дії заявки, але не пізніше останнього дня поточного місяця, в якому відкрито вклад.

В акції не беруть участь депозити:

менші, ніж 50 000 гривень;

при наданні недостовірних даних;

якщо у клієнта є дійсні вклади або він мав вклад протягом 30 днів до подання заявки

Розмір бонусу

6 міс. - 14,50% ставка вкладу + 0,6% бонусу;

9 міс. — 14,50% ставка вкладу + 0,4% бонусу;

12 міс. - 14,75% ставка вкладу + 0,3% бонусу;

понад 12 міс. — 15,50% ставка вкладу + 0,2% бонусу.

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