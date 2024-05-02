Строкові депозити в українських банках зросли майже на третину — НБУ
Строкові депозити в українських банках зросли на майже 30%, з яких 97% становлять депозити на термін понад три місяці. Ці кошти можуть використовуватись для розвитку кредитування.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час телемарафону.
«Строкові депозити в українських банках зросли майже на третину. 97% цього приросту — це депозити строком понад 3 місяці. Це водночас і ресурс, який українські банки можуть і повинні використати для того, щоб розвивати кредитування. І ця тема зараз в особливому фокусі НБУ і нашої взаємодії та комунікації з Мінекономіки та Кабміном», — сказав голова Нацбанку.
Найбільш привабливі депозити
Нагадаємо, в Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться. Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.
За опитуванням Нацбанку, майже всі банки в Україні очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій у квітні-червні 2024 року.
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